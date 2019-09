Vortrag : Informationen zum Elternunterhalt in Saarburg

Saarburg Der Betreuungsverein des Sozialdienstes katholischer Frauen in Saarburg bietet am Dienstag, 24. September, 19 Uhr, in der KulturGießerei Saarburg eine Infoveranstaltung zum Thema „Elternunterhalt – Wann zahlen Kinder für ihre Eltern“ an.

Wenn die Versorgung der Eltern zu Hause nicht mehr gewährleistet ist und sie aufgrund dessen in einem Seniorenzentrum gepflegt werden müssen, stellen sich hinsichtlich der Deckung der Heimkosten oftmals viele Fragen: Wenn die Rente der Eltern und die Leistungen der Pflegeversicherung nicht ausreichen, muss ich dann für meine Eltern zahlen? Was gibt es hierbei zu beachten? Wohin wende ich mich?