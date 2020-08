Emotionale Diskussion in der Hochwaldhalle : Bürger haben viele Einwände gegen geplantes Seniorenzentrum im Hermeskeiler Klostergarten

Hinter den weißen Mauern im Garten des ehemaligen Franziskanerklosters in Hermeskeil soll nach Plänen von Investoren aus dem Saarland ein Seniorenzentrum entstehen. Doch es gibt Widerstand gegen das Projekt. Foto: Trierischer Volksfreund/Christa Weber

Hermeskeil Zu groß, zu wenig Parkplätze, im Klostergarten fehl am Platz: Teilnehmer einer Versammlung zum geplanten Seniorenzentrum in Hermeskeil äußern massive Kritik. Die Stadtspitze bleibt vage auf die Frage, warum denn ein Bedarf für das Projekt bestehe.

Das Interesse ist groß an der Infoversammlung zum geplanten Seniorenzentrum im Garten des Hermeskeiler Klösterchens. Coronabedingt hat die Stadt die Plätze auf 75 begrenzt. Alle Stühle sind besetzt, als Stadtbürgermeisterin Lena Weber (SPD) die mehr als zweistündige, teils emotionale Diskussion eröffnet. Viele Anwohner sind da, aber auch Pflege-Fachleute aus der Umgebung. Planer und Investoren müssen sich vorwiegend Kritik zu ihrem Projekt anhören.

Vorgeschichte Der Franziskaner-Orden hat das Kloster 2016 aufgegeben. Seitdem betreiben dort Ordensschwestern ein geistliches Zentrum – vorerst bis 2024. Für das große Gartengelände sucht Christian Vogdt im Auftrag des Ordens nach einer neuen Nutzung. „Ich bin auf die Stadt zugegangen, die schnell signalisiert hat, dass sie sich dort ein Seniorenzentrum vorstellen könne“, erklärt Vogdt. Danach habe er die Stadt und die Investorengruppe aus dem Saarland, vertreten durch Rainer Koppers, zusammengebracht.

Kommentar Stadt hat vor Entscheidung noch viel aufzuarbeiten Die Besucher der Versammlung zu den Seniorenzentrums-Plänen waren gut vorbereitet. Sie haben eine Reihe von Aspekten eingebracht, die bislang im Stadtrat und den beteiligten Gremien kaum oder gar kein Thema waren – und auf die die Stadtspitze offensichtlich noch keine Antwort parat hat. Hier gibt es vor der Entscheidung des Stadtrats einiges nachzuholen und aufzuarbeiten. Fragen nach dem tatsächlichen Bedarf eines weiteren Seniorenzentrums, nach eventuellen alternativen Nutzungen des Klostergartens und nach Visionen zur Zukunft des Gesamtareals sollten unbedingt einbezogen werden, bevor die Entscheidung für oder gegen das Seniorenprojekt fällt. Schade ist, dass dies offenbar bislang nicht passiert ist. Schließlich liegen die Pläne nicht erst seit gestern auf dem Tisch. Christa Weber c.weber@volksfreund.de

Das Projekt Die Pläne stellen der Saarbrücker Architekt Rainer Hiemisch und Sarah End von Kernplan aus Illingen vor. Drei Vollgeschosse sollen Platz bieten für maximal 100 Betten inklusive einem behüteten Bereich für Demenz-Patienten. Die Zufahrt zum Haupteingang erfolgt über einen heutigen Anliegerweg (siehe Grafik), die Anlieferung von der Klosterstraße aus. 18 Parkplätze sind geplant. Der Abstand zum Kloster beträgt laut Planern zwölf Meter, die maximale Gebäudehöhe 10,5 Meter. In einer Stadtratssitzung im März hatte es kritische Stimmen zur Größe des Projekts gegeben und laut Stadtchefin „Unstimmigkeiten“ wegen zum Teil veralteter Unterlagen. Mit der Versammlung wolle die Stadt „alle auf denselben Informationsstand bringen“ und einen Austausch ermöglichen, sagt Weber.

So sieht der Entwurf für den Senioren-Wohnpark aus, den Investoren auf dem Gelände des Hermeskeiler Klösterchens bauen möchten. Der geplante dreigeschossige Neubau hat etwa die Form eines Bumerangs. Oben rechts ist das Kloster abgebildet. Die Planung stammt vom Architekturbüro Rainer Hiemisch in Saarbrücken. Foto: Trierischer Volksfreund/Christa Weber

Der Bedarf Was haben die Bürger von einem weiteren Seniorenzentrum in Hermeskeil? Gibt es dafür überhaupt einen Bedarf? Und was hat die Stadt getan, um diesen zu ermitteln? Das wollen gleich mehrere Teilnehmer wissen. Die Stadtchefin sagt dazu, das Altenzentrum St. Klara sei schon gut ausgelastet. Die Menschen würden immer älter, man wolle sie in Hermeskeil gut versorgt wissen. Das Mittelzentrum stelle dabei auch die Versorgung des Umlands sicher. Den Bedarf selbst analysiert habe die Stadt nicht. Investorenvertreter Koppers verweist auf eigene Untersuchungen, die einen Bedarf von 100 stationären Pflegeplätzen im Raum Hermeskeil ergeben hätten.

Konkurrenz um Fachkräfte Zweifel daran äußert Esther Mergens-Wahlen, die das Seniorenzentrum in Reinsfeld leitet. „Wir haben hier mit Kell, Lorscheid, Nonnweiler viele Betten in der Nähe, der Bedarf ist gedeckt“, sagt sie. Mit jedem weiteren Anbieter steige der „Konkurrenzkampf“ um Pflegefachkräfte. Das Kloster sei ein „spiritueller Ort, der erhalten bleiben sollte“ – ein Hospiz sei vielleicht denkbar. Ein Besucher ergänzt, dass in Zukunft eher mehr ambulante als stationäre Pflege-Angebote benötigt würden. Das bezweifelt Planer Rainer Hiemisch. Auch ein Konkurrenzproblem sieht er nicht.

Parkplätze Massive Bedenken äußern Anwohner und Pflege-Fachleute zur Zahl der geplanten Stellplätze. „Mit 18 Parkplätzen werden Sie untergehen“, urteilt Winfried Wilbertz, Pflegedienstleiter im Seniorenzentrum in Kell. Die Leiterin des Hauses Veronika in Reinsfeld ergänzt, ihre 46 Parkplätze reichten sonntags oft nicht aus. Der Architekt verweist darauf, dass mit 18 Stellplätzen schon mehr eingeplant seien als baurechtlich vorgeschrieben: „Das wird absolut ausreichen.“ Pro Schicht seien maximal 30 Mitarbeiter im Dienst, nicht jeder komme mit dem Auto. Ein wenig Parksuchverkehr sei zudem in einem städtischen Viertel normal. Hiemisch: „Wir haben bundesweit solche Projekte umgesetzt, wir wissen schon, worauf es ankommt.“

Dimensionen des Gebäudes Ein Besucher mahnt, die Stadt dürfe nicht „eine ihrer letzten grünen Lungen“ aufgeben. Mehrere Redner plädieren dafür, dass eine „kleingliedrigere Bebauung“ für den Klostergarten besser geeignet sei. Ein hitziges Wortgefecht liefert sich der Planer mit einem Anwohner, der behauptet, das Kellergeschoss werde wegen des Gefälles zur Klosterstraße hin sichtbar sein und das Gebäude dadurch noch größer wirken. Hiemisch widerspricht: „Sie sehen drei Geschosse, nicht mehr.“

Kulturgut „Für mich ist das ein Kulturgut, das man hier hergeben möchte“, kritisiert Markus Lehnen aus Kell, dessen Frau in der Nachbarschaft des Klosters aufgewachsen sei. Die Anlieger hätten sich über Jahrzehnte für das Kloster eingesetzt, sagt Lehnen. Deshalb fragten sie auch, warum das Seniorenzentrum unbedingt dort gebaut werden müsse. Den Planern wirft er vor, dass sie nicht einmal einen Querschnitt des Gebäudes dabei hätten, der für die Anlieger „mit das Wichtigste ist“. Stattdessen würden deren Fragen „von oben herab abgebügelt“.

Gesamtkonzept Ein Teilnehmer appelliert an die Stadtvertreter: „Operieren Sie nicht das Filetstück heraus, sondern überlegen Sie, was mit dem Areal insgesamt passieren soll.“ Das geistliche Zentrum bestehe nicht ewig, der Mietvertrag des Altenzentrums St. Klara laufe bald aus, von der Martinuskirche platze der Putz ab und das Krankenhaus stehe vielleicht auch irgendwann zur Disposition. Dies müsse man in eine Entwicklung am denkmalgeschützten Kloster einbeziehen. Eine Zuhörerin plädiert dafür, das Kloster als „geistlichen Raum“ zu erhalten, was aber schwer möglich sei „mit so einem Kasten daneben“. Die Vorsitzende des Kloster-Fördervereins, Kerstin Schmitz-Stuhlträger, erinnert daran, dass die Vereinsmitglieder das Projekt einstimmig abgelehnt hätten. Ein Gast bringt die Kombination eines Seniorenzentrums mit dem von der Stadt diskutierten Kita-Neubau ins Spiel.