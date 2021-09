Naturschutz : Initiative für blühende Wiesen im Hochwald gründet neuen Verein

Um solche blühenden Wiesen, die Insekten und Vögeln Nahrung bieten, kümmert sich seit etwa drei Jahren die Regionalgruppe des Netzwerks Blühende Landschaft in Gusenburg und Grimburg - unter anderem am Gusenburger Sportplatz. Inzwischen ist aus der Initiative ein neuer Verein hervorgegangen. Foto: Trierischer Volksfreund/Christa Weber

Gusenburg/Grimburg Es blüht und summt auf den Wiesen, die seit drei Jahren von der Gruppe Blühende Landschaft in Gusenburg und Grimburg betreut werden. Aber nicht nur die Pflanzen haben sich gut entwickelt. Auch bei den für Artenvielfalt engagierten Naturfreunden gibt es eine Veränderung.

An den Ortseingängen von Gusenburg und Grimburg ist kaum zu übersehen, wo die Mitstreiter der regionalen Netzwerk-Gruppe Blühende Landschaft Hand angelegt haben. Vor etwa drei Jahren haben sie begonnen, unter anderem am Gusenburger Sportplatz in Kooperation mit der Gemeinde auf einer großen Wiese eine spezielle Saatmischung zu säen. Ihr Ziel: Die für den Hochwald typischen Feuchtwiesen erhalten, den Artenreichtum dort bewahren und so einen Beitrag zum Natur- und Umweltschutz leisten.