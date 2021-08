Straßen : Was aus der zweiten Ayler Initiative geworden ist, die den Verkehr in der Ortsdurchfahrt beruhigen will

Was aus der zweiten Ayler Initiative geworden ist, die den Verkehr in der Ortsdurchfahrt beruhigen will

Ayl (dt) Schon im Jahr 2020 hatte sich in Ayl eine Bürgerinitiative (BI) formiert, die sich – mit ähnlichen Argumenten wie am Wiesenweg – eine Beruhigung des Verkehrs auf der B 51 gewünscht hatte. Maßnahmen wie Tempo 30, Fahrbahnmarkierungen, Ampelanlage und Blitzer wurden gefordert.

Mario Morgens von der BI sagt nun einigermaßen frustriert: „Wir sind dann von den Maximalforderungen abgewichen und haben mit der Gemeinde über Geschwindigkeitsdisplays gesprochen, die die Fahrer auf das gefahrene Tempo hinweisen und die Antwort erhalten, dass das vielleicht im nächsten Jahr im Haushalt zu realisieren sei.“ Dazu sagt, auf Nachfrage des TV, Ortsbürgermeister Siegfried Büdinger: „Wir haben ja schon drei Displays am Ortseingang von Wawern kommend, am Friedhof und in Biebelhausen aufgestellt. Und wir werden, vorbehaltlich der Zustimmung der Kommunalaufsicht, auch diese geforderten Displays an der B 51 installieren.“