Fördermittel vom Land Konzer Innenstadt soll neu gestaltet werden

Die Stadt Konz will die Innenstadt neu gestalten und die öffentlichen Plätze für die Bürger aufbessern. Vor allem für die Zustände auf dem Saar-Mosel-Platz und in den Schillerarkaden hagelt es regelmäßig Kritik. Auch das ist einer der Gründe dafür, dass sich die Stadt sich bei dem Modellvorhaben „Innenstadt-Impulse“ des Landes beworben hat. Nun erhält Konz einen Förderbetrag von 173.000 Euro. Bürgermeister Joachim Weber sagt: „Es gibt Bereiche in der Stadt, die Aufholbedarf haben, jetzt haben wir die finanzielle Möglichkeit.“