5,8 Hektar an der Autobahn geplant Großes Interesse an Solarparks in Hermeskeil: Dritter Investor klopft an

Hermeskeil · Es tut sich einiges in Sachen erneuerbare Energien in Hermeskeil. Vor allem an neuen Solarparks besteht offenbar großes Interesse. Jetzt hat sich bereits der dritte Investor gemeldet. Warum dieser einen Teil seiner geplanten Anlage besonders zügig umsetzen könnte und was die Stadt finanziell davon hätte.

27.09.2023, 15:57 Uhr

Erneuerbare Energien sind in Hermeskeil auf dem Vormarsch: Neben der Hochwaldkaserne existiert schon länger ein Solarpark. Nun wollen Investoren auf der gegenüberliegenden Seite der Trierer Straße ebenfalls eine größere Photovoltaikanlage in Nähe der A1 errichten. Foto: Portaflug

Die Kraft der Sonne nutzen, um Strom zu erzeugen – das passiert in Hermeskeil bereits auf einer größeren Photovoltaikanlage neben der ehemaligen Hochwaldkaserne. In naher Zukunft könnten im Umfeld der Stadt noch einige Hektar hinzu kommen. Denn inzwischen hat bereits der dritte Investor Interesse an einem Solarprojekt in Hermeskeil angemeldet.