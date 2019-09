Zusammenleben der Kulturen : Treffen, diskutieren und kochen für die Vielfalt

Konz Zwischen Mitte September und Anfang Oktober stehen die interkulturellen Wochen in der Verbandsgemeinde Konz an. Diesmal haben die Organisatoren acht Veranstaltungen vorbereitet – eine davon außerhalb der Stadt.

Das Interkulturellen Netzwerks (IN) Konz und die Partnerschaft für Demokratie in der Verbandsgemeinde Konz organisieren traditionell im Herbst die Interkulturellen Wochen. Das Motto für die Veranstaltungsreihe 2019, die elfte in Konz, lautet „Zusammen leben, zusammen wachsen“. Netzwerksprecher Dominik Schnith erklärt, warum es ihm diese Veranstaltungsreihe gibt: Weil das Zusammenleben von Menschen unterschiedlicher Herkunft immer schon mit großen Herausforderungen für alle Beteiligten verbunden ist, seien Angebote, die auf die direkte Begegnung von Menschen setzen umso wichtiger. „Das hilft, Vorurteile abzubauen und Ängsten zu begegnen.“

Die interkulturelle Wochen werden mit dem Interkulturellen Frühstück eröffnet. Es folgen eine interkulturelles Fußballturnier, verschiedene Kochangebote, die Diskussionsveranstaltung „Politischer Salon“ zum Thema „Brauchen wir eine Leitkultur?“, ein Vorleseangebot für Kinder und die Veranstaltung „Vierklang von Kulturen in Kanzem“. Ihren Abschluss finden die Interkulturellen Wochen in Konz auch in diesem Jahr wieder mit dem Tag der offenen Moschee am Donnerstag, 3. Oktober, dem Tag der deutschen Einheit.

Info Alle Veranstaltungen der interkulturellen Wochen Montag, 16. September, 9:30 - 12 Uhr. Interkulturelles Frühstück (Eröffnungsveranstaltung), Ort: Pfarrsaal St. Nikolaus, Martinstraße 22, Konz, Veranstalterinnen: Gisela Krämer (Beauftragte des Landkreises Trier-Saarburg für Migration und Integration) und interkulturelle Fachkräfte der Konzer Kindertagesstätten. Mittwoch, 18. September, 8 bis 16 Uhr: Interkulturelles Fußballturnier, Ort: Kunstrasenplatz, Am Stadion, Konz, Veranstalter: Junetko. Freitag, 20. September, 17 bis 21 Uhr: Kochen ohne Grenzen – Internationaler Kochworkshop von und für Jugendliche (ab 12 Jahre), Anmeldung erbeten unter 06501/94050 oder www.hdj-konz.de, Ort: Haus der Jugend; Wiltinger Straße 48, Konz, Veranstalter: Haus der Jugend und Jugendforum Konz. Sonntag, 22. September, 11 Uhr: Politischer Salon: Brauchen wir eine Leitkultur? Diskussionsveranstaltung mit Johannes Metzdorf-Schmithüsen (Studierendenpfarrer an der Uni Trier und langjähriger Zwischenrufer im Saarländischen Rundfunk), Ort: Konzer-Doktor-Bürgersaal, Wiltinger Straße 10 - 12, Konz, Veranstalter: Konzer Bürger mit Unterstützung des Caritasverbands Trier. Montag, 23. September, 15 Uhr: Bilderbuchkino: „Max & Molly – zwei Hunde vertragen sich wieder“ (für Kinder von zwei bis zehn Jahre), Teilnahme nur mit Anmeldung unter stadtbibliothek@konz.de oder 06501/7888, Ort: Stadtbibliothek Konz; Konstantinstraße 50, Veranstalter: Stadtbibliothek Konz. Freitag, 27. September, 14 bis 17 Uhr: „Integration beginnt im Topf!“, Ort: Räume des Sozialraumzentrums Konz; Schillerstraße 24, Konz, Veranstalter: Sozialraumzentrum Konz in Kooperation mit foodsharing. Samstag, 28. September, 17.30 Uhr: „Vierklang von Kulturen in Kanzem“ (Friedhofskultur-Führung, Ausstelllung, Gitarren-Konzert und Weinprobe), Anmeldung bis 23 September (mit/ohne Weinprobe) unter wein-schafhausen@t-online.de oder 06501/602014, Kosten für die Bewirtung samt Weinprobe mit fünf Weinen: 12,50 Euro, Ort: Friedhofsgarten; Kirchstraße, Kanzem; ab 18.30 Uhr: Vinothek Schafhausen, Kirchstraße, Kanzem, Veranstalter: Konzer Aktionsgruppe Lebenslanges Lernen – Aktiv im Alter (vertreten durch Günter Frentzen) in Kooperation mit der Ortsgemeinde Kanzem. Donnerstag, 3. Oktober: Tag der Offenen Moschee in der Albukhary-Moschee des Islamischen Vereins Konz, Brunostraße 93, von 11 bis 12.30 Uhr sowie im Gebetshaus der Türkisch-Islamischen Gemeinde (Haci-Bayram-Moschee) in der Dammstraße 2 von 14 bis 18 Uhr.

Die Interkulturellen Wochen in Konz sind Teil einer bundesweiten Aktion, die inzwischen auf eine über 40-jährige Geschichte zurückblicken kann. Deutschlandweit finden in diesem Rahmen mehr als 5000 Veranstaltungen in rund 500 Städten und Gemeinden statt. Sie alle verbindet aus Sicht der Konzer Netzwerksprecher Thomas Zuche und Dominik Schnith eines: „Sie sind ein lebendiges Zeichen dafür, wie es gelingen kann, zusammenzuleben und zusammenzuwachsen. Sie schenken Freude am Miteinander und machen Mut, unser gesellschaftliches Zusammenleben zu gestalten.“ Wenn unterschiedliche Kulturen direkt aufeinanderträfen helfe das, Vorurteile abzubauen und Ängsten zu begegnen, sagen Schnith und Zuche.