Wochen für die Vielfalt Was bei den interkulturellen Wochen in Konz geboten wird

Das IN Konz bringt sich in dem Rahmen seit 2008 ein, um einen Beitrag für ein friedliches und respektvolles Zusammenleben in Vielfalt in der Verbandsgemeinde Konz zu leisten. Dieses Jahr hat die Veranstaltungsreihe das Motto „Neue Räume“. Damit wolle die Initiative „Anlässe schaffen, an denen Begegnung stattfinden und Vertrauen wachsen kann, um so den Zusammenhalt in einer vielfältigen Gesellschaft zu sichern“, erklärt Netzwerk-Sprecher Dominik Schnith.