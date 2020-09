Veranstaltungen : Konzer Ein- und Auswanderern auf der Spur

Info

Die Ausstellung „Spuren Gottes in der Welt! Freud und Leid in der Coronazeit“ ist ab Freitag, 18. September, bis Samstag, 26. September, am Konzer Marktplatz zu sehen. Veranstalter ist die Arbeitsgruppe ,Gespräch der Religionen‘ des Interkulturellen Netzwerks Konz (IN Konz).

Schon seit dem 13. Juli läuft eine Mitmach-Aktion für Kinder.Bis zum 18. September werden Bild- und Schriftbeiträge zum Thema „Konz ist mein Zuhause, weil…“ in der Stadtbibliothek Konz gesammelt, wo es eine Vorlage zum ausmalen und/oder beschriften. Vom 21. bis 27. September werden die Beiträge in der Stadtbibliothek ausgestellt.

In Zusammenarbeit mit der Volkshochschule Konz findet die Fortbildung „Rechtsextremismus hat viele Gesichter“ statt. Die Fortbildung richtet sich an pädagogisches Personal in Kitas, Schulen und Jugendarbeit und soll einen Überblick über die verschiedenen Erscheinungsformen vermitteln. Veranstalter der Tagung ist das Jugendnetzwerk Konz. Geplant ist sie für Donnerstag, 24. September, von 9 bis 12 Uhr im evangelischen Gemeindehaus in Karthaus.

Unter dem Motto „Sei gut, Mensch!“, gestalten Vertreterinnen und Vertreter verschiedener Konzer Caritaseinrichtungen den Gottesdienst in St. Nikolaus. Im Anschluss stellen die Allgemeine Sozialberatung, das Projekt „Flucht und Asyl“, das Robert-Walser-Haus, und die Sozialstation ihre Arbeit vor. Termin ist der Sonntag, 20. September, 11 Uhr, in der Kirche St. Nikolaus.

Für Sonntag, 27. September, 11 Uhr, ist im Sportzentrum in Konz ein politischer Salon geplant. Dort geht es um das Thema „Was macht Corona mit unserem Miteinander?“ Der „Politische Salon“ ist eine ehrenamtliche Initiative politisch interessierter Konzer Bürger und Bürgerinnen, die seit fast drei Jahren unterschiedliche Themen besprechen. Anmeldung unter kontakt@politischer-salon.de oder 06501/6080555.

Zum Abschluss der Interkulturellen Wochen plant das Sozialraumzentrum für Mittwoch, 30. September, 16.30 Uhr, einen „Interkulturellen Geocache“. Dazu sind Eltern mit ihren Kindern eingeladen. Geocaching ist eine moderne Form der Schnitzeljagd, bei der man mithilfe von GPS-Geräten oder Smartphones (mit einer zusätzlichen App) einen Schatz (Geocache) sucht. Anmeldung unter 0160/96279134 oder d.decollibus@swsm-merzig.de – die GPS- Geräte werden gestellt.



Weitere Informationen zu den einzelnen Veranstaltungen gibt es im Internet unter www.demokratie-leben-konz.de