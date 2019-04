später lesen Konzerte Internationale Organisten zu Gast in Konz Teilen

Twittern

Teilen



Die Konzertreihe „Internationale Orgelkonzerte“ in Konz, die am Sonntag, 7. April, um 17 Uhr in der katholischen Pfarrkirche St. Nikolaus startet, präsentiert in diesem Jahr Orgelkünstler aus Korea, Italien und Deutschland. red