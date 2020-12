Initiative für Heimat und Kultur Wincheringen : Internationales Kochbuch aus Wincheringen

Donald R. Green (links) und Karl Donkel schauen sich die ersten Exemplare des Wincheringer Kochbuchs an und freuen sich über das gelungene Werk. Foto: TV/Privat

Wincheringen Der Vorstand der Initiative für Heimat und Kultur Wincheringen hatte am 9. Juli den Beschluss gefasst, ein Kochbuch zu erstellen. Bereits am 10. Dezember wurde das fertige Werk geliefert. Das ausgefallene Fest der Nationen im September war der Aufhänger für die Idee zu diesem Buch, das die internationalen Spezialitäten des Festes zu den Menschen nach Hause bringen soll (der TV berichtete am 11. September).

21 Rezepte aus 19 Nationen sollen den Leser dazu anregen, ein komplettes Menü zusammenzustellen. Als Aperitif bietet sich ein „Bloody Caesar“ aus Kanada an, die Vorspeise könnte mit Rindfleischsuppe und Tafelspitz mit Remouladensoße traditionell von der Wincheringer Kirmes kommen (auf Wincheringer Platt: „Randflääschzopp o Randflääsch mat Remouladesoß“), das Hauptgericht wäre Lammcurry von der französischen Insel La Réunion und zum Dessert reiche man Kladdkaka (gesprochen Klattkooka) aus Schweden. Zum Kaffee gibt es dann Kokosschnecke aus Ungarn oder Schmalznüsse aus Tschechien und danach einen Pimm’s Cocktail aus England.

Die Internationalität des Buches ergibt sich durch weitere Rezepte aus Belgien, China, Deutschland, Finnland, Island, Kenia, Luxemburg, Polen, Portugal, Rumänien, Russland, Spanien sowie durch die Zweisprachigkeit aller Rezepte und Geschichten auf Deutsch und Englisch.

Vorsitzender Karl Donkel zieht in zwei Sätzen Resümee: „Wir bedanken uns bei allen Autorinnen und Autoren für die Rezepte und ihre Geschichten, bei den Sponsoren für ihre finanzielle Unterstützung und besonders bei unserem Künstler Donald Green. Seine liebevoll ausgeführten Illustrationen geben diesem Buch sein Gesicht und machen es zu einem Gesamtkunstwerk.“

Das Buch kostet 20 Euro und kann in Wincheringen beim Bäcker, in der Metzgerei, im Geschenke- und Blumenladen, im Friseursalon und im Warsberghaus zu den bekannten Öffnungszeiten erworben werden.

