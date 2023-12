Ein Dorf und sein Investitionsplan Wofür die Ortsgemeinde Taben-Rodt im kommenden Jahr Geld ausgeben will

Über jede Investition wacht die Kommunalaufsicht der Kreisverwaltung in Trier und entscheidet, was in den Haushalt darf und was nicht. Der Investitionsplan der Ortsgemeinde Taben-Rodt – eine Art Wunschzettel vor Weihnachten – beginnt gleich mit einem neuen Gemeindetraktor für 100.000 Euro. „Da habe ich den Landrat drauf angesprochen, der mit der Kommunalaufsicht reden will“, sagt Ortschef Hans-Joachim Wallrich und macht Hoffnung.