Großes Bauprojekt in Konz : Startschuss für Betreutes Wohnen in Könen

Erster Entwurf mit fünf Bauabschnitten: So stellt sich der In-vestor die Planung für Betreutes Wohnen in Konz vor, die nach und nach umgesetzt werden könnte. Repro: Herbert Thormeyer. Foto: Herbert Thormeyer

Konz-Könen Der Ortsbeirat ebnet den Weg für ein Großprojekt, nachdem Entwässerungsprobleme geregelt wurden.

Der Wunsch nach einem Angebot für Betreutes Wohnen in Könen ist bereits zehn Jahre alt. Jetzt drängt die Zeit, das Projekt eines Investors auf einer Fläche im Unterdorf II, dem Gelände einer ehemaligen Hühnerfarm an der Könener Straße/Ecke Valentinstraße, umzusetzen, denn die Vorteile, die der Paragraf 13b des Baugesetzbuches eröffnet, gelten nur noch bis zum Jahresende. Der von der Konzer Verwaltung beauftragte Fachanwalt für Baurecht, Paul Henseler, erklärt dem Ortsbeirat die Vorteile. „Hier gilt das Beschleunigte Verfahren, das erlaubt bis zu 10 000 Quadratmeter bebaute Fläche auch im Außenbereich ohne Ausgleichsmaßnahmen zu erschließen.“ Wenn eine Kommune die Planaufstellung bis Ende des Jahres beschließe, könne das Projekt nach diesen Bedingungen umgesetzt werden. Fast 100 Wohnungen können so entstehen, und der Bedarf ist riesig. „Ich werde häufig darauf angesprochen, wann es denn endlich losgeht“, sagt Ortsvorsteher Detlef Müller-Greis.

Mit dem Status einer Schwerpunktgemeinde für die Dorferneuerung wurde 2009 in Könen die Idee geboren, altersgerechtes Wohnen anzubieten. Doch die Hürden schienen bislang unüberwindlich. „Mal fehlte ein passendes Gebäude, mal das Grundstück, aber meist mangelte es am Geld“, beschreibt der Ortschef das Dilemma. Vor zwei Jahren rief jedoch ein Investor den Ortsvorsteher an und stellte ihm seine Idee für betreutes Wohnen vor. Der Name des Geldgebers wird in der Ortsbeiratssitzung nicht genannt. Im TV hatte sich Andrej Weizel, Geschäftsführer der Firma E.U. Immo und Bauingenieur aus Wasserliesch, im Sommer 2015 als potenzieller Investor für ein Großprojekt auf dem Grundstück vorgestellt.