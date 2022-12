Bauen : Investor will Pläne für Hotelgelände in Konz anpassen

Diese Ansicht zeigt, wie die geplante Wohnanlage auf dem Gelände des ehemaligen Hotels Alt Conz aussehen könnte. Foto: Vitum Wohnungsbaugesellschaft

Konz Der Bauausschuss der Stadt Konz bleibt skeptisch, was die Vorstellungen eines Investors für das Gelände des ehemaligen Hotels Alt Conz angeht. Wie sich die Politik zu dem Großprojekt positioniert und wie es weitergeht.

Die Vitum GmbH von Investor Ralf Böhme will auf dem Gelände des ehemaligen Hotels Alt Conz mehr als 30 Wohnungen schaffen. Einerseits wären die etwa 3000 Quadratmeter Wohnfläche willkommen, weil in Konz dringend neuer Wohnraum gesucht wird. Andererseits finden Verwaltung und Kommunalpolitiker die Pläne mit acht dreigeschossigen Häusern samt Staffelgeschoss an der Stelle bisher zu massiv.

CDU-Fraktionschef Bernhard Henter kommentiert die Anmerkung, dass Staffelgeschosse im Umfeld kaum wahrnehmbar seien, so: „Das sagen alle Investoren über Staffelgeschosse.“ Deshalb argumentiert das Gremium bisher, dass sich die Pläne sich nicht in die Umgebung einfügten. Das Nachbargebäude, an dem sich die Planer orientiert haben, sei ein Fremdkörper in der Nachbarschaft. Das Projekt passe in dieser Form nicht in die Gartenstraße in Konz. Die Bauvoranfrage lehnt das Gremium deshalb ab.

Aber der Ausschuss hat dem Investor die Gelegenheit gegeben, seine Pläne bei der jüngsten Sitzung zu erläutern. Zunächst hat er sich unter Ausschluss der Öffentlichkeit vor Ort mit Mitgliedern des Gremiums getroffen, später hat eine Mitarbeiterin der Vitum GmbH in öffentlicher Sitzung im Kloster Karthaus das Vorhaben präsentiert. Eines ist danach klar: Mit einem einfachen Bauantrag wird der Investor sein Projekt in Konz nicht umsetzen können.

Das Gremium und die Verwaltung fordern von ihm einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan. Eine solche Planung verlangt die Stadt Konz in der Regel bei größeren Bauprojekten. Für Investoren bringen sie einen viel größeren Aufwand mit sich als ein normaler Bauantrag. Sie müssen zum Beispiel Verkehrs- und Umweltgutachten für ihre Projekte vorlegen.

Joachim Weber, Bürgermeister der Stadt Konz, sagt zu den Plänen für das Hotelgelände: „Ein Bebauungsplan ist erforderlich.“ Der Investor erklärt daraufhin, dass er sich die Gebäude auch mit einem Geschoss weniger vorstellen könne. Auch der Bau von Miet- statt Eigentumswohnungen sei möglich. Weber sagt dazu, dass die Vitum GmbH dem Bauausschuss zunächst neue Entwürfe präsentieren müsse, damit sich die Politiker darunter etwas vorstellen können. „Das Thema ist schon in der Bevölkerung angekommen, da müssen wir im Gespräch bleiben“, sagt Weber.

CDU-Fraktionschef Henter sagt: „Wir können uns eine Bebauung dort vorstellen.“ Allerdings müsse ein vorhaben bezogener Bebauungsplan erarbeitet werden. „Das haben wir bei vergleichbaren Projekten in unserer Stadt auch so gehandhabt“, sagt er. Das gilt beispielsweise für das Neubau-Projekt, das auf dem ehemaligen Maxgas-Gelände in Konz-Könen geplant ist, wo ein Investor 22 Wohnungen schafft. Henter führt weiter aus: „Was ich positiv finde ist, dass sie eine Tiefgarage haben.“ Er sehe die Planung auf einem guten Weg. „Wir müssen dahin kommen, dass wir ein Vorhaben bekommen, dass sich umgebungsverträglich einfügt. Und es müssen ausreichend Stellplätze da sein“, sagt Henter.

Der ehrenamtliche Beigeordnete der Stadt Konz, Wilhelm Weitzel (SPD), sagt über das Projekt: „Wir sind immer dafür, Wohnraum zu schaffen – gerade für sozial Schwache.“ Er bedauert aber den geplanten Abriss des ehemaligen Hotelgebäudes. „Aus meiner Sicht wird Bausubstanz abgerissen, die eigentlich nicht abrissreif ist“, sagt Weitzel.

Laura Malburg (Die Grünen) sieht es ähnlich. „Aber es ist nicht unsere Aufgabe vorzugeben, ob ein Gebäude abgerissen werden kann oder nicht“, sagt sie. Und zur Planung auf dem Gelände sagt sie: „Ich fände es gut, wenn man die kleinteilige Bauweise in dem Viertel auch dort ablesen könnte.“ Die Anlehnung an das große Nachbargebäude sei eine schlechte Argumentation. Malburg: „Das ist genau das Gebäude, was in das Viertel überhaupt nicht reinpasst.“

Mit Blick darauf, dass der Investor gerne möglichst bald mit seinem Projekt loslegen will, versprechen die Fraktionen, dass sie der Verwaltung bis Januar eine verbindliche Rückmeldung zu dem Projekt geben wollen. „Ich habe Verständnis dafür, dass sie nicht noch zwei bis drei Jahre warten wollen“, sagt Henter in Richtung des Investors.