Mehrfamilienhäuser in Konz : Zwei Bauvorhaben in Könen

Konz-Könen In dem Konzer Stadtteil sind zwei größere Projekte in direkter Nachbarschaft geplant. In der jüngsten Berichterstattung wurden sie versehentlich vermischt.

Gleich zwei Investoren planen in Konz-Könen derzeit den Bau mehrerer Mehrfamilienhäuser. Einer der beiden hat die Fläche an der Ecke Könener Straße/Valentinstraße im Blick, auf der früher eine Hühnerfarm war. Der andere Investor hat Pläne für die Könener Straße 47 bis 49, die nur wenige Meter weiter auf der anderen Straßenseite in Richtung Saarburg liegt. Die beiden Projekte wurden in der Berichterstattung des TV über die jüngste Ortsbeiratssitzung in Könen vermischt.