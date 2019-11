Kino : Irlands Wilder Westen im Kino

Losheim am See (red) Die Multivisionsshow „Irlands Wilder Westen“ nimmt die Besucher am Samstag, 23. November, 20 Uhr, mit auf eine Reise in den Westen des Landes. Thomas Reinhardt hat das Land am Atlantik in den letzten Jahren mehrmals besucht, ist von Irlands Süden bis an die Nordspitze gefahren und hat fotografische Impressionen gesammelt, welche im Kino Lichtspiele in Losheim mit passender Livemusik von Nino Deda und Michael Marx in Szene gesetzt werden.