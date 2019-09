Kommunales : Irsch kann weiter wachsen

IRSCH Ortsgemeinderat bringt Erschließung des Baugebietes einer Bauherrengemeinschaft auf den Weg, kämpft mit massiven Waldschäden und fordert weiter Abschaffung der Straßenausbaubeiträge.

Rund 40000 Euro Eigenanteil lässt sich die Ortsgemeinde Irsch die Umstellung von 104 Straßenlaternen auf LED-Technik kosten. Der Weg zwischen Mehrzweckhalle und der Halle der Karnevalsgesellschaft wurde in diese Planungen mit aufgenommen, was das Projekt um mehr als 11000 Euro verteuert. Dennoch wird durch die sparsame Technik der Mehraufwand nach neun Jahren wieder ausgeglichen sein. Die Umrüstung durch innogy SE soll im vierten Quartal 2019 und in de ersten drei Monaten des nächsten Jahres erfolgen.

Bessere Nachrichten hat Edgar Mohsmann vom Planungsbüro Paulus & Partner in Wadern für den Serriger Rat. Einen Monat lang waren die Pläne der Bauherrengemeinschaft Jäbenflur in der Verbandsgemeindeverwaltung Saarburg einzusehen. Die Träger öffentlicher Belange konnten Stellung zu dem Vorhaben beziehen. Die beiden wichtigsten Auflagen sind, dass Fachfirmen die Grundstücke nach Kampfmitteln aus dem Zweiten Weltkrieg absuchen müssen, denn Irsch war Kampfgebiet und archäologische Funde sofort dem Landesdenkmalamt gemeldet werden müssen, damit diese gesichert werden können.

Ein Thema, das ebenfalls auf den Nägeln brennt: Viele Ortsgemeinden haben Resolutionen zur Abschaffung der Straßenausbaubeiträge beschlossen. Diese wurden bei der Verbandsgemeinde Saarburg gesammelt, aber noch nicht nach Mainz geschickt. „Dafür können wir kein Verständnis aufbringen“, kritisiert Ortsbürgermeister Jürgen Haag. Weiter steht in Irsch die Frage im Raum, wie die Kosten für Anlieger gerecht zu verteilen sind. Wer schon gezahlt hat, wie in der Zerfer Straße, wäre nach der Abschaffung am härtesten betroffen. Haag fürchtet bei Einführung Wiederkehrender Beiträge Klagen von Anliegern des Serriger Weges und der Alten Mühle. Der Rat hat beschlossen, alles so zu lassen wie es ist, und irgendwann auf frohe Kunde aus Mainz zu hoffen.