Dorfentwicklung : Irsch saniert Kita  für rund 440 000 Euro

IRSCH Es ging (fast) nur ums Geld in der Ortsgemeinderatssitzung.

Die auszuführenden Bauleistungen wurden durch die zentrale Vergabestelle öffentlich in 14 Gewerken ausgeschrieben. Ortsbürgermeister Jürgen Haag beklagte den Mangel an Vielfalt der Angebote. Er machte das an der Vollauslastung und dem Fachkräftemangel in bestimmten Handwerken fest, was auf der anderen Seite zu einer Preissteigerung in bestimmten Branchen führe.