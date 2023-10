Private und Ortsbürgermeister frustriert 50 Haushalte ohne Anschluss – Ärger über Glasfaserausbau in Irsch

Und was sagt Deutsche Glasfaser zu all der Kritik? Ein Pressesprecher teilt mit: „Die Adressen wurden nicht vergessen. Im Fall des Mehrfamilienhauses stellt es sich so dar, dass zum Zeitpunkt der Tiefbauarbeiten das Gebäude im Bau war. Ein Anschluss war damit zu diesem Zeitpunkt nicht möglich.“ Ähnlich stelle es sich an anderen Adressen dar. Haag hält dem entgegen, dass andere Firmen Kabel in Rohbauten legen würden. Der DG-Sprecher verweist außerdem darauf, dass andere Kunden ihre Verträge zu einem Zeitpunkt abgeschlossen hätten, als die Planung der Arbeiten bereits abgeschlossen gewesen sei. Die DG räumt ein, dass Baumängel auf Anzeige hin beseitigt worden seien und man die Bauleitung ausgewechselt habe.