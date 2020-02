Kommunen : Irscher Rat spricht über Straßenausbau

Irsch Der Ortsgemeinderat Irsch tagt am Donnerstag, 13. Februar, 19 Uhr, im Sitzungsraum in der Grundschule Irsch. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem der Straßenaubau in der Ortsgemeinde und verschiedene Bauangelegenheiten.



