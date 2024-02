Die Irscher Narren und das Geld Saarschiff geht neue Wege – eine Stiftung für die „Irscher Foasend“

Rund 100 Kinder werden am kommenden Samstag, 3. Februar, in Irsch ein buntes Karnevalsprogramm präsentieren. Dann geht die Kinder- und Jugendsitzung der Karnevalsgesellschaft Närrisches Saarschiff über die Bühne – so wie seit 40 Jahren. Elferrat, Kinderprinzenpaar, Sketche-Spieler, zwei Garden und die Hofsänger-Kids, die neue und alte Lieder in Irscher Platt singen, gehören dazu.