Problem mit IT-Sicherheit Was steckt hinter dem Datenleck im Trierer Gesundheitsamt?

Im Trierer Gesundheitsamt gab es einen Datenschutzvorfall. Diesen Hinweis auf eine Bürgeranfrage auf dem Portal fragdenstaat.de hat ein Leser dem TV zugeleitet. Der Vorfall sei bei der Weiterentwicklung der Mikroprojekt Health-Datenbank entstanden, heißt es in der Antwort darauf. Betroffen ist also die zentrale Datenbank, welche die Vernetzung der Gesundheitsbehörden in Rheinland-Pfalz ermöglicht und zentral für die Digitalisierung des öffentlichen Gesundheitswesens ist.