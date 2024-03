Radweg Konz-Könen „Die Behörden lassen uns im Stich“: Freilaufende Hunde sorgen für Ärger an der Saar

Auch Radwege gehören zu Wohngebieten, in denen Hunde angeleint sein müssen. So sieht es die „Gefahrenabwehrordnung“ der Stadt Konz vor – und befindet sich damit in Einklang mit der gängigen Rechtsprechung in Rheinland-Pfalz. Dass der Radweg zwischen der Saarmündung, dem ehemaligen Campingplatz Horsch und der Straße im Pferdegarten zur Ortslage gehört, soll jetzt noch einmal durch entsprechende Schilder kenntlich gemacht werden – obwohl der Umstand, dass Hunde am Saar-Radweg angeleint werden müssen, bei Hundehaltern eigentlich bekannt sein müsste.