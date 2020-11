Jagd : Vorsicht, Wanderer! Jäger im Einsatz

Kell am See (red) Eine Drückjagd wird am Donnerstag, 3. Dezember, im Staatswald Forstrevier Klink, im Bereich Turmschneise - Siebenbornweiher - Himbeerberg veranstaltet. Das teilt der Verein Hochwald-Ferienland mit und bittet Wanderer und Radfahrer um erhöhte Aufmerksamkeit und unbedingte Beachtung der Hinweisschilder vor Ort.

Die Warnung gelte grundsätzlich für das gesamte Waldwegenetz in dem bejagten Gebiet, insbesondere aber für den Bereich südlich der Hunsrückhöhenstraße (B407) und einige Radaktiv-Routen.

Am darauffolgenden Samstag, 5. Dezember, gibt es eine weitere Bewegungsjagd, diesmal im Bereich des Rösterkopfes nördlich des Stausees Kell in Richtung Osburg und Farschweiler. Betroffen sind davon folgende Wanderwege: der Saar-Hunsrück-Steig zwischen Kell am See und Holzerath sowie die Traumschleife Hochwald-Acht im nördlichen Teil.