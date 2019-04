später lesen Konzert Jahreskonzert der Winzerkapelle Wiltingen Teilen

Die Winzerkapelle Wiltingen spielt am Sonntag, 5. Mai, um 18 Uhr im Bürgerhaus Wiltingen ihr Jahreskonzert. Dirigent Lothar Breitmeier spannt musikalisch einen Bogen zwischen zeitlosen und modernen Stücken wie zum Beispiel „My way“ mit einem Flügelhornsolo arrangiert von Marcel Peeters, „The Sound of Silence“ arrangiert von James L. Hosay oder „Glenn Miller in Concert“ arrangiert von Lothar Gottlöber, aber auch die „Bayrische Polka“ mit einem Solo für Posaune. red