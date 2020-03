Musikverein : Jahreskonzert in Neuhütten

Neuhütten Der Musikverein Harmonie Neuhütten lädt für Samstag, 14. März, 20 Uhr zu seinem Jahreskonzert in das Bürgerhaus am Dollberg in Neuhütten ein. In den vergangenen Monaten haben sich die Musiker unter der Leitung von Markus Willems in zahlreichen Proben sehr intensiv vorbereitet, um dem Publikum ein abwechslungsreiches Programm darbieten zu können.



