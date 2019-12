Konz : Beste Stimmung rund ums Rathaus beim Konzer Heimat- und Weinfest

Tausende Besucher sind am Freitag zum Auftakt des Heimat- und Weinfests 2019 in Konz gekommen. Foto: TV/Christian Kremer

Konz (cweb) Perfektes Wetter, schönes Ambiente, tolle Stimmung, zufriedene Winzer und Besucher: So bleibt das Konzer Heimat- und Weinfest 2019 in Erinnerung. Neben dem hübsch beleuchteten Festplatz (siehe Bild) ist ein Höhepunkt auch in diesem Jahr der Korso aus historischen Fahrzeugen, die – besetzt mit Weinköniginnen – an Kirmesbuden und Rathaus vorbeirollen.