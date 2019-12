Konz/Saarburg/Kell/Hermeskeil : Her mit Schlüsseln und Kravatten! Narren feiern und stürmen Rathäuser

Die beiden Konzer Karnevalsvereine KC Roscheid und der Karneval- und Theaterclub Konz haben heute angeführt von Conluentia Karin I. und Rainer I. das Rathaus gestürmt und bis Aschermittwoch die Macht übernommen. Foto: TV/Christian Kremer

Konz/Kell am See (cweb) Gutgelaunte Narren stürmen am Weiberdonnerstag die Rathäuser und Verwaltungsgebäude in Konz (Bild links), Kell am See (rechts), Hermeskeil und Saarburg. Damit läuten sie die heiße Phase der Session ein.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Fusion hin oder her: Die Keller Narren haben es sich nicht nehmen lassen, am Weiberdonnerstag ihr Rathaus zu stürmen. Foto: Christa Weber. Foto: Trierischer Volksfreund/Christa Weber