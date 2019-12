Rascheid : Ein Turm für schöne Aussichten an der Traumschleife

Ein Turm für schöne Aussichten an der Traumschleife

Alle am Turmbau beteiligten, Stifter, Zuschussgeber, Verwal-tung und Fachfirmen, vollzogen den ersten Spatenstich für den Aussichtsturm, der hier ab 21. Oktober errichtet wird. Foto: Herbert Thormeyer

Rascheid (cweb) Für Wanderer gibt es bald eine neue Attraktion an der Traumschleife bei Rascheid. Mitte August starten dort symbolisch die Arbeiten für einen Aussichtsturm.

17 Meter hoch und achteckig soll er werden, aus Holz und Stahl bestehen und einen Blick bis in den Nationalpark Hunsrück-Hochwald ermöglichen. Den Löwenanteil der 271 000 Euro Baukosten trägt eine private Stiftung aus Hermeskeil, die den Turm nach Fertigstellung an die Gemeinde übergeben will.