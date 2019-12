Saarburg/Konz : Kampf gegen haarige Plagegeister

Weil es nicht viele Firmen gibt, die sich um die Entfernung der Eichenprozessionsspinner kümmern, ist Baumpfleger Marc Müsgen mit einem Mitarbeiter aus Nonnweiler (Saarland) zum Parkplatz am Roscheider Hof gekommen, um die giftigen Raupenhaare zu entfernen. Foto: TV/Christian Kremer

Konz/Saarburg (cweb) Der Eichenprozessionsspinner macht sich in der Region breit. In den Verbandsgemeinden Konz und Saarburg-Kell werden jede Menge von Raupen befallene Eichen gemeldet. Wer mit den Brennhaaren der Tiere in Kontakt kommt, leidet unter Juckreiz und Rötungen; in schlimmeren Fällen drohen Fieber, Asthma und Kreislaufstörungen.

