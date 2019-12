Mandern : Kehrtwende beim Schulkonzept: Grundschule bleibt erhalten

Mandern (cweb) Überraschend stimmt der Verbandsgemeinde-Rat Saarburg-Kell im September dafür, dass die Grundschule Mandern erhalten bleibt. Ein Beschluss des Rats der ehemaligen VG Kell von 2016 sah die Schließung der Schule vor.

Das halten die Politiker nicht mehr für nötig. Denn: Die Anmeldezahlen in Mandern seien stabil, das Gebäude in gutem Zustand, und derzeit gebe es weder in Zerf noch in Schillingen die erforderlichen Räume, um zusätzlich Kinder aus Mandern aufzunehmen.