Saarburg/Serrig : Sturmtief Eberhard bringt Stromausfälle und fliegende Dächer

Serrig/Saarburg (cweb) Sturmtief Eberhard fegt im März über die Region hinweg und verursacht im Kreis Trier-Saarburg viel Arbeit. 300 Hilfskräfte rücken zu etwa 100 Einsätzen aus, um Schäden zu beseitigen. Verletzt wird zum Glück niemand.

In Saarburg schleudert der Sturm ein Pavillonzelt in ein Schaufenster. Dem Hofgut Serrig fliegt das Dach des Kuhstalls weg (siehe Foto). In zahlreichen Orten kommt es zu längeren Stromausfällen, weil Bäume auf Leitungen stürzen.