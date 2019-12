Hermeskeil/Saarburg : Ziegen, Kürbisse und Kartoffeln locken zu den Bauernmärkten

Sonne satt und angenehme Temperaturen haben am Sonntag einige Tausend Besucher nach Hermeskeil zum Bauern- und Handwerkermarkt gelockt. An den Ständen gab es Brot, Ziegenkäse oder Honig aus der Region, außerdem Herbstdekoration, Jacken und Mützen. In der Innenstadt waren die Geschäfte geöffnet. Foto: Trierischer Volksfreund/Christa Weber