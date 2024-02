Von Rückschlägen und wertvollen Begegnungen Jakobsweg trotz Handicap: Ehemaliger Umweltminister pilgert durch Europa

„Ich muss euch etwas gestehen. Ich bin gar kein echter Pilger.“ Mit diesen Worten begrüßte Stefan Mörsdorf am Freitagabend das Publikum in der Saarburger KulturGießerei. Viele Leute sind gekommen, um dem ehemaligen saarländischen Umweltminister bei den Erzählungen über seine Pilgerreisen zuzuhören. Diese hat er in insgesamt drei Büchern festgehalten, aus denen Mörsdorf im Laufe des Abends einige Passagen vorlas.