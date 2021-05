Jazz : In Saarburg wird am Sonntag wieder gejamt

In Saarburg wird am Sonntag wieder gejamt

Saarburg Die Jam-Session des Jazz-Clubs Trier in Saarburg – bekannt als Jass – startet wieder, und zwar am Sonntag, 30. Mai, ab 15.30 Uhr auf der Terrasse des Bistro Panorama auf dem Warsberg mit Blick über die Stadt und das Saartal.

Musizierende und Musikliebhaber sind dazu eingeladen. Es wird einen kleinen Opener der Saarburger Band Bonjour geben, die bereits auf dem Trierer Online-Jazzgipfel im April gespielt haben. Danach wird wie immer gejamt, was das Zeug hält, so schreibt der Jazz-Club in einer Mitteilung.