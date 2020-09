Jugendaktion : Gesundes Essen an der Wand

Saarburg Jugendliche weisen in Saarburg mit Kunst auf ein Hilfsprojekt hin.

(red) Wer in den vergangenen Wochen an der Tankstelle in Saarburg Halt machte, konnte eine grell-leuchtend, bunte Wand entdecken. Buchstaben in Form von Erdbeeren, Bananen und Obst zieren den Standort des Saarburger Fairteiler, einem Schrank für Lebensmittel.