Musiktheater Märchen mit Ohrwürmern: So war es in der Stadthalle Saarburg bei Jim Knopf & Co.

Das Gute und die Freundschaft siegen am Schluss. Aber der Weg dorthin kann beschwerlich und abenteuerlich sein. Das ist die Botschaft in der Geschichte von Michael Ende (1929 – 1995) mit den drei Protagonisten Jim Knopf, Lokomotivführer Lukas und der Dampflok Emma, die jedes Wort der Menschen zu verstehen scheint. Generationen haben die Geschichte in Erinnerung, vor allem wegen der Augsburger Puppenkiste – und in Schwarzweiß. Jetzt hat das Ensemble von Why not Events damit in Saarburg Station gemacht. Die Neuinszenierung als Musical kommt von keinem Geringeren als Liedermacherlegende Konstantin Wecker mit Texten von Christian Berg.