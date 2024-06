Wahl in Konz Favorit setzt sich durch: Joachim Weber bleibt der Stadtchef in Konz

Sonntagabend, 19.26 Uhr. Der erste von 14 Stimmbezirken bei der Stadtbürgermeisterwahl in Konz ist ausgezählt. Am schnellsten sind die Wahlhelfer im Bezirk Könen II. Dort haben 70,1 Prozent der Wähler ihr Kreuz bei Amtsinhaber Joachim Weber (CDU) gemacht. 29,9 Prozent haben für Kevin Mangrich gestimmt, der für SPD und Bündnis 90/Die Grünen kandidiert. Und der Trend verfestigt sich im Laufe des Abends. Zwar ist das Endergebnis um 21.06 Uhr nicht mehr ganz so deutlich wie in dem Könener Bezirk. Aber Weber setzt sich letztlich mit 64,4 Prozent der Stimmen gegen seinen Herausforderer durch.