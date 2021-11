Pandemie : Helfer gesucht: Johanniter wollen häufigere Schnelltests in Hermeskeil anbieten

Auf dem Parkplatz unterhalb des Gymnasiums in Hermeskeil bieten die Johanniter vom Regionalverband Trier-Mosel freitags und samstags wieder kostenlosen Corona-Schnelltests ohne vorherige Terminabsprache an. Sie würden auch gern werktags testen, suchen aber dafür noch Unterstützer. Foto: Trierischer Volksfreund/Christa Weber

Hermeskeil Die Johanniter haben ihr Corona-Testangebot auf dem Parkplatz hinter dem Hermeskeiler Gymnasium reaktiviert. Aufgrund der hohen Nachfrage am Wochenende würde der Regionalverband das Angebot gern auf werktags ausweiten und startet daher einen Aufruf.

Der Drive-In auf dem Parkplatz hinter dem Hermeskeiler Gymnasium ist seit Freitag, 26. November, wieder in Betrieb. Der Regionalverband Trier-Mosel der Johanniter-Unfall-Hilfe hat dort sein Angebot für kostenlose Corona-Schnelltests ohne vorherige Anmeldung reaktiviert. Freitags zwischen 14 und 17 Uhr sowie samstag zwischen 10 und 13 Uhr können Testwillige mit dem Auto vorfahren und sich auf das Virus testen lassen.

Die Nachfrage sei gleich zum Start des Angebots sehr hoch gewesen, teilt der Regionalverband in einer aktuellen Pressemitteilung mit. So groß, dass die Johanniter ihr Schnelltest-Angebot in Hermeskeil gern auf mehr Wochentage ausweiten würden. Doch dafür fehle es derzeit an Personal. „Sobald sich Aushilfen melden, können wir aber starten“, sagt Johanniter-Regionalvorstand Daniel Bialas und ruft daher jeden, der nachmittags Zeit habe, dazu auf, sich als Helfer zu bewerben.

Der Job sei nicht nur wertvoll, sondern auch flexibel, steuerfrei und gut bezahlt, heißt es in der Mitteilung der Johanniter: „Aushilfen, die wir kostenlos professionell schulen und selbstverständlich mit Schutzausrüstung ausstatten, bekommen von uns 15 Euro netto Stundenlohn“, verspricht Bialas und ergänzt: „Wir bräuchten zusätzliche Helfer für montags bis donnerstags jeweils von 16.30 bis 19.30 Uhr.“

Dabei könnten sich Bewerber wochenweise flexibel einteilen lassen und die Abrechnung wahlweise steuerfrei über die Ehrenamtspauschale, als Minijob oder aber auf Honorarbasis wählen. Der Arbeitsplatz direkt neben dem Gymnasium Hermeskeil biete sich beispielsweise auch für Oberstufenschüler im Alter ab 18 Jahren an, die in dem jungen Team einsteigen und vielleicht so auch Kontakt zu dem großen sozialen Arbeitgeber aus der Region knüpfen wollten. Formlose Bewerbungen sind möglich per E-Mail an Daniel.Bialas@johanniter.de oder unter Telefon 06403/70309718 (Rückruf erfolgt).

Laut dem Regionalverband wünschten sich auch einige Bürger, die am Freitag und Samstag das Angebot am Gymnasium nutzten, noch mehr Testmöglichkeiten in Hermeskeil. Das Thema war vergangene Woche bereits in einem Ausschuss der Stadt angesprochen worden. Dort hatten mehrere Kommunalpolitiker gefordert, eine Reaktivierung des kommunalen Schnelltestzentrums der Verbandsgemeinde (VG) Hermeskeil zu prüfen.