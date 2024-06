Verband anlegen und mehr Warum es Konzer Kindern Spaß macht, anderen Menschen zu helfen

Konz · Viele Jahre hatte das DRK in Konz eine erfolgreiche Jugendgruppe. Dann kam Corona – und brachte wie in so vielen Vereinen die Jugendarbeit zum Erliegen. Seit vorigem Jahr gibt es nun wieder regelmäßige Treffen für Kinder. Dabei geht es nicht nur um Erste Hilfe.

17.06.2024 , 09:38 Uhr

In den Gruppenstunden lernen die Kinder beim Jugendrotkreuz in Konz unter anderem die fachgerechte Versorgung von Verletzten. Je nach Art der Verletzung muss der passende Verband angelegt werden. Foto: Matthias Willems

Von Matthias Willems