Konzert : Magische Momente an der alten Kaserne

Saarburg Frank Rohles und seine Band Zentury XX haben in Saarburg eine bejubelte Evergreen-Show abgeliefert.

Mit dem Queen-Hit „It’s a kind of magic“ endet die erste Hälfte des Konzerts – und wahrlich magisch ist, was hier passiert. Auf dem alten Schießstand der ehemaligen Kaserne der französischen Garnison in Saarburg hat sich Christof Kramp von der Agentur Station K ein wunderbares Open-Air-Festivalgelände eingerichtet, und die Feierwütigen kommen in Scharen. So am Samstagabend, als Lokalmatador Frank Rohles mit seiner neuen Formation Zentury XX gut 230 (nicht mehr ganz junge) Konzertbesucher zum heißen Tanz um die Musik der 1970er bis 1990er bittet. Die Corona-Lockerungen und die strenge Einhaltung der Regeln durch den Veranstalter machen es möglich. Rohles ist Vollprofi, hat schon für seine Arbeit mit Queen eine goldene Schallplatte abgestaubt und spielt nur mit ebenfalls exzellenten Musikern. Angetreten sind voller Elan, stimmfest und virtuos an ihren Instrumenten: Michael Kutscha, Gesang (war in der Endrunde bei Voice of Germany), Kai Lemke, Bass (mit US-Erfahrung, unter anderem als Warm-up für Aerosmith und Kid Rock), Henning Marien, Schlagzeug (arbeitete schon mit Peilomat und Unheilig) und last but not least der erstaunliche Marc Rohles, Keyboards (der Sohn von Frank studiert an der Pop-Akademie in Mannheim).