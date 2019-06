Soziales : Jubiläumsfest der Lebenshilfe Trier-Saarburg: Viel Spaß und Lob für wichtige Arbeit

Saarburg/Konz Die Lebenshilfe Trier-Saarburg hat ihr 50-jähriges Bestehen gefeiert und über ihre Angebote informiert.

Es ist 50 Jahre her, dass die Lebenshilfe in Saarburg gegründet wurde. Anlass genug für Mitarbeiter, Nutzer und Unterstützer, dieses Jubiläum in der Saarburger Stadthalle groß zu feiern. „Alle, die sich mit der Lebenshilfe verbunden fühlen, sind hergekommen, um den Tag gemeinsam zu feiern“, eröffnet der pädagogische Leiter der Lebenshilfe, Bernhard Hoellen, den Familientag.

An einem Stand in der Stadthalle informiert Peter Keuter vom Betreuungsverein die Besucher. „Wir beraten ehrenamtliche Betreuer und Bevollmächtigte und führen auch Fortbildungsveranstaltungen durch, etwa zu Rechtsfragen“, erzählt er.

Jürgen Schaller gefällt die lockere Atmosphäre. Ihn habe das Betreuungskonzept der Lebenshilfe überzeugt, sagt er. Andreas, der Bruder seiner Frau, sei gerade mit der Hip-Hop-Gruppe aufgetreten. Er arbeitet seit 15 Jahren in der Behindertenwerkstatt in Konz, derzeit in der Wäscherei. „Wir machen sehr viel, auch Sport. Und wir unternehmen Reisen“, erzählt er begeistert. Die Besucher sind vom Angebot der Lebenshilfe angetan. „Wir hatten die Wahl, unser Kind in eine integrative Kita zu schicken, auch wenn es keine Beeinträchtigung hat. Wie dort mit den Kindern umgegangen wird, ist toll“, sagt ein Gast aus Reinsfeld. „Man sollte solche Vereine generell unterstützen.“