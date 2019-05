Radweg feiert zehnten Geburtstag : Jubiläumsfest lockt Hunderte Radfahrer auf den Ruwer-Hochwald-Radweg

Strampeln, rasten, feiern: Jubiläumsfest lockt Hunderte Radler auf den Ruwer-Hochwald-Radweg.

Reinsfeld/Pluwigerhammer Erst lacht die Sonne, dann regnet es heftig: Das Wetter hat am Samstag nicht ganz mitgespielt. Zum Jubiläumsfest kamen trotzdem viele Radfans in den Hochwald und ins Ruwertal, um den zehnten Geburtstag des Ruwer-Hochwald-Radwegs zu feiern.

Eine 50 Kilometer lange Erfolgsgeschichte - das ist der Ruwer-Hochwald-Radweg für die Tourismus-Verantwortlichen und Politker im Hochwald und Ruwertal. Vor zehn Jahren wurde die Radroute auf der Trasse der ehemaligen Hochwaldbahn zwischen Hermeskeil und Trier eröffnet. Diesen runden Geburtstag haben am Samstag viele Besucher auf und entlang der Strecke gefeiert.

Der Startschuss zum Jubiläumsfest fällt am Vormittag in Reinsfeld mit einem kurzen Festakt. Hartmut Heck, beauftrager Bürgermeister der Verbandsgemeinde (VG) Hermeskeil, betont die Bedeutung des Radwegs, der sich „immer größerer Beliebtheit“ erfreue. „Er ist eingebettet in eine wunderschöne Naturlandschaft, gesäumt von vielen Sehenswürdigkeiten und Lokalen, die zum Verweilen einladen.“ Stephanie Nickels, Bürgermeisterin der VG Ruwer, spricht von einem „gelungenen interkommunalen Projekt“. Der Weg sei damals der teuerste im Land gewesen, habe die Region jedoch touristisch deutlich vorangebracht. Urlaubsgäste, aber auch Einheimische nutzten die Strecke im Sommer wie im Winter, sagt Martin Alten, Beigeordneter der VG Saarburg-Kell. Der Ruwer-Hochwald-Radweg sei eine „Bereicherung und Attraktion für die gesamte Region“.

Um die Unterhaltung des Wegs kümmert sich der Verein Erholungsgebiet Hochwald, an dem alle drei Anrainer-Verbandsgemeinden beteiligt sind. Sie haben das Geburtstagsfest gemeinsam über ihre Touristinformationen organisiert. Entlang des Wegs zwischen Reinsfeld und Mertesdorf bieten Vereine und Gruppen aus den Dörfern den ganzen Tag über Essen und Getränke an. An manchen Stellen gibt es Konzerte von Gesangs- und Musikvereinen. In Reinsfeld veschwinden pünktlich zum Start um 11 Uhr die grauen Regenwolken, und die Sonne bringt die Radler zum Schwitzen.

Unter denen, die sich im Hochwald auf den Weg machen, sind ein Dutzend Teilnehmer der Vor-Tour der Hoffnung. Die Benefiz-Radtour, bei der auch prominente Sportler und Politiker mitfahren, ist vom 11. bis 13. August im Kreis Trier-Saarburg unterwegs und sammelt Spenden zugunsten krebskranker Kinder. „Wir wollen hier Werbung für unsere Aktion im Sommer machen“, sagt Johnny Klein, einer der Organisatoren. Allein in Reinsfeld kommen am Samstag rund 280 Euro an Spenden zusammen. Mit ihrem Besuch, sagt Klein, wollten die Benefizradler aber auch die Orte entlang des Ruwer-Hochwald-Radwegs unterstützen. „Das Fest ist eine tolle Sache, und der Radweg ist wunderbar. Schöne Landschaft, Gastronomie – alles ist vorhanden.“

Auf der Strecke herrscht schon bald viel Betrieb. Geübte Radsportler sind ebenso unterwegs wie Freizeitfahrer und Familien. Jutta Michels aus Reinsfeld rollt auf ihrem Liegefahrrad in Richtung Kell am See. „Wenn schönes Wetter ist, bin ich fast täglich auf dem Radweg. Er ist sehr bequem zu fahren und immer gepflegt“, lobt sie.

Einige Kilometer entfernt in Mandern-Niederkell legen viele Radfahrer die erste Pause ein. Dort bietet das Gasthaus Maßem aus Schillingen Bratwurst vom Hunsrücker Kräuterschwein an. In Hentern backt die Frauengemeinschaft frische Waffeln, in Waldrach schenkt eine Gemeinschaft von vier Weingütern Sekt und Riesling aus dem Ruwertal aus. Dort machen Brigitte und Günther Meyer aus Morscheid Rast. Sie sind am Morgen mit dem Radlerbus RegioRadler nach Reinsfeld gefahren, die Mitnahme der Fahrräder war anlässlich des Jubiläumsfestes kostenlos. „Unterwegs war schwer was los“, sagt Brigitte Meyer. Der Radweg werde das ganze Jahr über sehr gut angenommen. Das sei auch der Grund, sagt Doris Steffes, warum sie mit ihren Winzer-Kollegen aus Waldrach darüber nachdenke, einen festen Weinstand am Weg zu installieren. „So etwa fehlt einfach noch im Ruwertal. Mit dem Standbetrieb könnten wir uns abwechseln.“