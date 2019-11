Kalender zum Jubiläum der Stadt Hermeskeil : Erinnerung an Schätze der Baukunst

Hermeskeil Zum 50-jährigen Bestehen der Stadt Hermeskeil bringt der Kulturgeschichtliche Verein Hochwald einen Kalender mit historischen Fotos heraus.

Herausgeber des Kalenders in hochwertiger Qualität und mit Spiralbindung ist der Kulturgeschichtliche Verein Hochwald. Er trägt die Kosten und arbeitet für das Stadtjubiläum an Ausstellungen sowie einer Chronik-Fortsetzung. Die Kalender-Texte verfasste Vereinsvorsitzender Dittmar Lauer. Die Fotos – alle vom Hermeskeiler Fotografen Johann Brucker – wählten die Mitglieder Karl-Heinz Kaub und Dieter Marx aus. Kaub, der für die Gestaltung verantwortlich zeichnet, übernahm zudem die Fotobearbeitung. So wandelte er die Schwarz-Weiß-Aufnahmen mithilfe eines speziellen Verfahrens in dezent farbige Fotos um.