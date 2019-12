Konzert : 25 Jahre Feltes-Chöre in Palzem

Palzem (red) Vor 25 Jahren hatte Alfred Feltes aus Helfant die Idee, mit den Kirchenchören Helfant, Palzem und Wincheringen, dem Kinderchor Wincheringen und dem Männerchor Wincheringen-Nittel ein Konzert zu gestalten.

Das gelang auf Anhieb und die Feltes-Chöre waren geboren. Das Jubiläumskonzert findet am Sonntag, 8. Dezember, 14.30 Uhr, in der Pfarrkirche St. Agatha in Palzem statt. In diesem Jahr steht das Konzert mit den Marienliedern im Zeichen des Hochfestes der Empfängnis Mariens, das am 8. Dezember von der römisch-katholischen Kirche begangen wird. Der Eintritt ist frei.