später lesen Konzert Jubiläumskonzert des Musikvereins Ayl in Saarburg Teilen

Twittern

Teilen



Der Musikverein Lyra 1904 Ayl feiert in diesem Jahr sein 115-jähriges Bestehen. Das Jubiläumskonzert findet am Sonntag, 5. Mai, 17 Uhr, in der Stadthalle in Saarburg statt. red