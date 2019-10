Freizeit : Jubiläumswanderung auf der Trassemer Traumschleife

Trassem In diesem Jahr feiert die Marke Traumschleifen der Premium-Wanderregion Saar-Hunsrück ihr zehnjähriges Bestehen. Anlässlich dieses Jubiläums lädt die Aktive Dorfgemeinschaft Trassem für Sonntag, 20. Oktober, zu einer Jubiläumswanderung auf der Traumschleife „Saar-Leuktal-Panorama“ ein.

Treffpunkt zur elf Kilometer langen Wanderung ist um 13 Uhr am Startpunkt am Leukbach in Trassem (Ausfahrt Saarburger Straße am Ortsausgang Richtung Freudenburg). Auf halber Strecke wird bei einer Rast an einer Schutzhütte eine kleine Verpflegung gereicht. Nach der Wanderung besteht die Möglichkeit, in Trassemer Gaststätten einzukehren. Tischreservierungen erwünscht: Hotel Haus Jochem, Telefon 06581/2520, Hotel St. Erasmus, Telefon 06581/9220, Fischerhütte, Telefon 06581/920844. Anmeldung zur Wanderung: Doris Scherer, Telefon 06581/2962, Reinhold Maes, Telefon 06581/4790, E-Mail maesreinhold@gmail.com.