Jubiläum : Jüngste Hundertjährige von Hermeskeil

NEUHÜTTEN Sie blickt auf ein erfülltes Leben zurück: Maria Kuhn erlebt die 20er Jahre in Neuhütten noch einmal.

Sie ist in ein Jahrzehnt hineingeboren, das später einmal „die goldenen 20er Jahre“ genannt werden sollte. Maria Kuhn, erblickte als ältere von zwei Schwestern am 22. Januar 1920 in Neuhütten das Licht der Welt. 100 Jahre später beginnen die 20er Jahre erneut.