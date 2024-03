Kommunalwahl 2024 Jürgen Dixius tritt als Saarburger Stadtchef nicht mehr an

Was hat den gebürtigen Eifeler – Dixius stammt aus Winter-spelt und kam 1986 als Förster nach Saarburg – dazu bewogen, nicht mehr anzutreten? Im Gespräch mit dem TV sagt er: „Ich bin jetzt 63 Jahre alt und will den Platz frei machen für jemand anderen.“ Wäre er nochmals angetreten und gewählt worden, wäre er am Ende der Amtszeit 69 Jahre alt. Dixius führt auch eine Erkrankung, die er hatte, als Grund an. Fast acht Monate hat diese ihn im Jahr 2022 großteils außer Gefecht gesetzt. Nun sagt er: „Ich will gerne den Weg frei machen, wir haben noch ein Riesen-Pensum vor uns liegen.“ Er nennt die Entscheidung über die Teilnahme an der Landesgartenschau 2032, den Ausbau des Glasfasernetzes und die Weiterentwicklung des Kasernengeländes in Beurig.