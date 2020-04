Kostenpflichtiger Inhalt: Hackathon für Jugendliche : Ein Wochenende für eine bessere Welt

Zusammensitzen wie diese beiden Schüler auf unserem Symbolfoto aus Dresden werden die Jugendlichen beim Hackathon „Jugend.Macht Trier&Trier-Saarburg“ nicht. Aber sie können wie die beiden beim Hackathon „Jugend hackt Ost“ eine eigene App entwickeln. Und auch Ideen für das analoge Leben nach Corona sind willkommen. Foto: picture alliance / dpa/Joao Budney

Saarburg/Trier/Schweich/Hermeskeil/Konz Zahlreiche Jugendeinrichtungen aus Trier und dem Kreis Trier-Saarburg laden junge Leute dazu ein, sich bei einem „Hackathon“ digital zu treffen, sich auszutauschen und Projekte zu entwickeln. Auch für die Zeit nach Corona.

Was ist deine Vision für ein lebenswertes Leben in der Region? Wie lässt sich deiner Meinung nach gerade jetzt die Welt und die Gesellschaft verbessern? Mit diesen Worten rufen die Initiatoren von „Jugend.Macht Trier & Trier-Saarburg“ unter dem Motto „Gemeinsam – Digital – Innovativ“ Jugendliche dazu auf, aktiv zu werden. Und zwar in Form eines Hackathons (Wortschöpfung aus „Hack“ und „Marathon“): einer Art digitalen Brainstormings, bei dem sie sowohl regionale als auch überregionale Projekte planen, die das Leben verbessern sollen – auch, aber nicht nur während der Corona-Krise. An nur einem Wochenende.

Von Freitag, 24., bis Sonntag, 26. April, treffen sich Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 13 und 25 Jahren in Online-Gruppen, um gemeinsam – mit Hilfe von Mentoren aus der Jugendarbeit aus Trier und dem gesamten Kreis Trier-Saarburg – Projekte zu entwickeln. Diese sollten realistisch und in einem zeitlich überschaubaren Rahmen umsetzbar sein, erklärt Jacqueline Maron, Verbandsgemeinde-Jugendpflegerin der Verbandsgemeinde (VG) Saarburg-Kell und Leiterin des Jugendzentrums Saarburg, die gemeinsam mit Martin Beyer, dem Bildungsreferenten der Katholischen Studierenden Jugend (KSJ) im Bistum Trier, die Idee zu der Initiative hatte. „Das können Themen sein, die jetzt helfen und digital ablaufen wie eine Online-Demo, eine App oder ein Podcast für die jetzige Situation, aber auch Projekte für nach der Krise wie ein Jugendkulturfestival im ländlichen Raum, das von Dorf zu Dorf wandert“, sagt Maron.

Extra Der #WirVsVirus Hackathon Vom 20. bis 22. März fand der #WirVsVirus Hackathon der Bundesregierung statt, bei dem in 48 Stunden 28.361 Menschen an über 1500 Herausforderungen – so genannten Challenges – für die Corona-Krise gearbeitet haben. Diese kamen von Ministerien, Behörden und von der Bundespolizei, aber auch von Unternehmen, Kliniken und Privatpersonen. Es handelte sich laut der Bundesregierung dabei um einen „sehr großen Programmierwettbewerb für Lösungen in Zeiten der Corona-Pandemie“. Programmierer, Designer, Kreative, Problemlöser und sozial engagierte Bürger tauschten sich über zwei Tage online aus und entwickelten Modelle. Gesucht waren kreative Ideen, Programme und digitale Projekte aus vielen Lebensbereichen, die im Umgang mit dem Virus und seinen Auswirkungen helfen könnten. Als Beispiele für Themen, die bearbeitet wurden, nennt die Bundesregierung auf ihrer Homepage die „Verbesserung des Managements von Krankenhausressourcen“, die „digitale Erfassung und Übermittlung von Neuinfektionen“, „die Verteilung von Lebensmitteln und Hilfe bei der Ernte“ sowie die „Psychische Gesundheit in Zeiten von Isolation“.

Angelehnt ist das digitale Jugendbeteiligungsprojekt an den Hackathon der Bundesregierung (siehe Extra). „Uns ist aufgefallen, dass Themen von Jugendlichen kaum Beachtung gefunden haben“, sagt die Leiterin des Jugendzentrums. „Deshalb dachten wir, das wäre ein cooles Projekt, das wir hier umsetzen könnten“. Gesagt, getan. Maron und Beyer holten die Jugendbüros der VG Hermeskeil und der VG Schweich als Initiatoren mit ins Boot, überzeugten die rheinland-pfälzische Familienministerin Anne Spiegel, die die Schirmherrschaft übernahm, und erstellten ein Konzept (siehe Info).

Bei der Auswahl der digitalen Werkzeuge (Tools) für die Veranstaltung werden die Einrichtungen von Mitinitiator medien.rlp, einem Institut für Medien und Pädagogik in Trier, unterstützt. „Dieses stellt eine Liste von einfach bedienbaren Tools zur Verfügung, die den Datenschutz gewährleisten“, erklärt Maron. „Natürlich immer vorausgesetzt, die Jugendlichen wollen das“. Niemand werde gezwungen, zum Beispiel an einem Videochat teilzunehmen. Denn genau wie bei dem Hackathon der Bundesregierung handelt es sich nicht um einen Programmierwettbewerb, sondern um eine Art Ideenwerkstatt, bei der auch Projekte ohne digitalen Bezug umgesetzt werden können, erklärt Maron.

Vorkenntnisse brauchen die Teilnehmer keine, betont sie. Nur einen Internetzugang, eine E-Mail-Adresse und ein Smartphone, ein Tablet oder einen Laptop. „Jeder, der sich in irgendeiner Form engagieren will, kann mitmachen.“ Auch wer keine Idee für ein Thema hat, kann sich anmelden und an der Planung eines Projekts mitarbeiten. Bei technischen Fragen und der Umsetzung werden die Jugendlichen, wenn nötig, von den Mentoren begleitet – ob beim Programmieren einer App, beim Schneiden eines Videos oder Erstellen eines Podcasts.

Dabei sei es nicht so wichtig, was am Ende herauskomme und ob das Projekt tatsächlich umgesetzt werde, sondern dass die Jugendlichen sich über wichtige Themen austauschten und daran arbeiteten, erklärt Maron. „Es steht nicht das Produkt im Vordergrund, sondern das Projekt.“ Obwohl die Leiterin des Jugendzentrums zuversichtlich ist, dass die meisten Projekte umgesetzt und finanziert werden. Die Mentoren unterstützen die Jugendlichen bei der Suche nach Fördermitteln. „Da gibt es Möglichkeiten“, sagt Maron. Die Teilnahme an „Jugend.Macht Trier & Trier-Saarburg“ ist kostenlos.